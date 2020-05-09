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В Минздраве рассказали, что будет, если россияне станут нарушать «масочный режим»

, 18:32 [ «Аргументы Недели» ] Источник: Газета.Ru

В Минздраве рассказали, что будет, если россияне станут нарушать «масочный режим»
Фото: pixabay.com

В Минздраве заявили, что нарушение «масочного режима» может начаться новая волна эпидемии коронавирусной инфекции. Специалист ведомства Владимир Чуланов подчеркнул, что это повлечет за собой дальнейшее ужесточение ограничительных мер.

Эксперт отметил, что если станут продолжат игнорировать ношение защитных масок и перчаток в общественных местах, то можно ожидать увеличение числа заболевших коронавирусом. В таком случае правительство будет вынуждено ввести дополнительные ограничения.

Специалист призвал россиян соблюдать меры предосторожности и не выходить из дома без необходимости. Он напомнил о важности «мосочного режима».

АБ

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