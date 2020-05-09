Как безопасно утилизировать перчатки и маски

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9 мая 2020, 15:47 [ «Аргументы Недели» ] Источник: Российская газета

Фото: pixabay.com

В Роспотребнадзоре объяснили, как безопасно снимать и утилизировать защитные перчатки и маски. Отмечается, что выбрасывать индивидуальные средства защиты необходимо в герметичных пакетах.

В ведомстве рассказали, что маску можно трогать лишь за фиксирующие завязки – дотрагиваться до ее внутренней или внешней поверхности нельзя. Перчатки следует снимать после маски.

«Захватите пальцами одну перчатку на уровне запястья, чтобы снять ее. Не дотрагиваясь до кожи, стяните ее с руки. Держите снятую перчатку в руке с надетой перчаткой, подведите пальцы руки, с которой снята перчатка, внутрь между второй перчаткой и запястьем. Снимите вторую перчатку, скатывая ее с руки, и вложите в первую перчатку», - научили в Роспотребнадзоре.

Специалисты также отметили, что с особой осторожностью нужно относиться не только к перчаткам и маскам, но также к утилизации салфеток и носовых платков.