В Роспотребнадзоре предупредили, что «пика» коронавируса как такового может не быть

Аргументы Недели → Общество 13+

7 мая 2020, 13:39 [ «Аргументы Недели» ] Источник: Россия24

Фото: pixabay.com

В Роспотребнадзоре заявили, что в России пик эпидемии коронавируса может пройти сглажено и не стать ярко выраженным. Отмечается, что этому поспособствовали принятые ранее меры по профилактике распространения коронавирусной инфекции.

Директор Центрального НИИ Эпидемиологии Роспотребнадзора Василий Акимкин заявил, что если бы не своевременно принятые меры, то картина распространения COVID-19 могла бы быть совершенно иной.

«Поэтому пика, которого все ожидают, может и не быть. Он будет очень сглаженным. Мы просто пройдем эту фазу повышенной заболеваемости не столь заметно», - считает Акимкин.