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Роспотребнадзор о первом этапе снятия ограничений по коронавирусу: разрешат занятия спортом на улице и прогулки с детьми

, 16:41 [ «Аргументы Недели» ] Источник: РИА Новости

Роспотребнадзор о первом этапе снятия ограничений по коронавирусу: разрешат занятия спортом на улице и прогулки с детьми
фото: pixabay.com

Глава Роспотребнадзора Анна Попова в среду, 6 мая, сообщила, что первый этап снятия ограничений, введенных из-за распространения коронавирусной инфекции COVID-19, предусматривает возможность занятия спортом на улице, прогулки с детьми и работу объектов сферы торговли и услуг ограниченной площади с соблюдением социальной дистанции.

Анна Попова ранее сказала, что снимать ограничения следует в три этапа. По ее словам, принятые в России меры по ограничению смогли задержать распространение COVID на два месяца.

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