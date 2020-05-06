Попова считает, что ограничения необходимо снимать в три этапа

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6 мая 2020, 16:29 [ «Аргументы Недели» ]

Анна Попова, Komsomolskaya Pravda/Global Look Press

Глава Роспотребнадзора Анна Попова сегодня на совещании предложила снимать ограничения, введенные в регионах из коронавирусной инфекции, в три этапа. Она сообщила, что принятые в России меры по ограничению смогли задержать распространение COVID на два месяца.

Попова считает ситуацию с коронавирусом в стране уникальной. "В ряде регионов уже сегодня темпы прироста новых случаев заболевания коронавирусной инфекции не превышают 3%", - сказала глава Роспотребнадзора на совещании по вопросам реализации ранее принятых мер по поддержке экономики и социальной сферы.

Владимир Путин поручил руководителям регионов в ближайшие дни подготовить планы по выходу из режима самоизоляции, отметив, что поспешное снятие ограничений может обернуться откатом назад.