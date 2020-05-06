Путин поручил губернаторам выработать планы действий по выходу из режима ограничений: «Нельзя забегать вперед»

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6 мая 2020, 16:18 [ «Аргументы Недели» ]

Kremlin Pool/Global Look Press, Владимир Путин

Глава российского государства Владимир Путин поручил руководителям регионов в ближайшие дни подготовить планы по выходу из режима самоизоляции, отметив, что поспешное снятие ограничений может обернуться откатом назад.

«Нельзя забегать вперед. Любая неосторожность или поспешность могут обернуться срывом, откатом назад. Цена малейшей ошибки — это безопасность, жизнь, здоровье наших людей. Поэтому ответственность за каждое принятое решение и коллег из правительства, и глав регионов крайне высока», — подчеркнул Владимир Путин.

Президент РФ отметил, что важно иметь обоснованный, выверенный с учетом мнения специалистов, алгоритм действий для каждого региона России.

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