Путин рассказал о здоровье премьер-министра Мишустина

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6 мая 2020, 15:56 [ «Аргументы Недели» ]

Президент РФ Владимир Путин. Фото: kremlin.ru

Президент России Владимир Путин передал привет участникам совещания по вопросам реализации мер поддержки экономики и социальной сферы от премьер-министра Михаила Мишустина, который заразился коронавирусом.

«Он идет на поправку, там все штатно, не без температуры, как в таких случаях часто бывает, но восстанавливается Михаил Владимирович. Мы с ним каждый день на связи, он принимает участие в текущей работе, в подготовке всех наших решений. Пожелаем ему скорейшего выздоровления. А вам от него – большой привет», – цитирует Путина пресс-служба Кремля.

Совещание, которое проводит Путин, состоит из двух частей: это доклады о реализуются принятых ранее решения, направленных на поддержку граждан и экономики, вторая часть касается выхода из ограничительных норм.