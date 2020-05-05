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Пресс-секретарь Мишустина рассказал о самочувствии премьера, заразившегося COVID-19

, 10:38 [ «Аргументы Недели» ] Источник: РИА "Новости"

Пресс-секретарь Мишустина рассказал о самочувствии премьера, заразившегося COVID-19
премьер-министр РФ Михаил Мишустин, Russian Government/via Globallookpress.com
Пресс-секретарь российского премьера Борис Беляков во вторник, 5 мая, рассказал о самочувствии Михаила Мишустина, который ранее заразился коронавирусом нового типа и был доставлен в клинику.
 
Беляков заявил, что Мишустин в настоящий момент находится в медучреждении под присмотром врачей. Его самочувствие в целом остается нормальным. Уточняется, что премьер-министра лечат препаратами, которые рекомендует Минздрав РФ.
 
Подчеркивается, что Михаил Мишустин, несмотря на болезнь, активно контактирует со своими коллегами по телефону.
ЕТ
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