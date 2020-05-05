Пресс-секретарь Мишустина рассказал о самочувствии премьера, заразившегося COVID-19

Пресс-секретарь российского премьера Борис Беляков во вторник, 5 мая, рассказал о самочувствии Михаила Мишустина, который ранее заразился коронавирусом нового типа и был доставлен в клинику.

Беляков заявил, что Мишустин в настоящий момент находится в медучреждении под присмотром врачей. Его самочувствие в целом остается нормальным. Уточняется, что премьер-министра лечат препаратами, которые рекомендует Минздрав РФ.