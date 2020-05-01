Попова рассказала про заразившегося коронавирусом Мишустина

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1 мая 2020, 22:14 [ «Аргументы Недели» ] Источник: Комсомольская правда

Михаил Мишустин, фото из соцсети

Глава Роспотребнадзора Анна Попова сообщила, что премьер-министр Михаил Мишустин, у которого подтверждена коронавирусная инфекция COVID-19, постоянно находится на связи. По словам Поповой, Мишустин все время в доступном режиме, в контакте.

«Мы всегда рассчитываем на его уверенный голос», – сказала главный санитарный врач России. Глава Роспотребнадзора считает, что когда человек погружен в работу, всего себя отдает делу, он подвергает себя повышенному риску.

Анна Попова пожелала Михаилу Владимировичу Мишустину скорейшего выздоровления, потому что его активность, его участие крайне важны для страны.

Михаил Мишустин 30 апреля сообщил, что у него оказался положительный тест на коронавирус. Замещает его сейчас Андрей Белоусов. Президент РФ Владимир Путин пожелал Мишустину выздоровления. Пресс-секретарь премьера сообщил, что Мишустин лечится в больнице. Дмитрий Медведев также пожелал ему скорейшего выздоровления.

Пресс-секретарь премьер-министра Борис Беляков вчера сообщил, что очное общение с председателем Правительства было максимально ограничено уже несколько недель назад, все встречи и совещания проходили в режиме видеоконференцсвязи или телефонных звонков. "Те, кто лично контактировал с председателем правительства, будут также изолированы и пройдут дополнительное тестирование", - сказал Беляков.

Еще стало известно о заражении главы Минстроя Владимира Якушева и его заместителя.