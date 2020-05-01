Медведев пожелал здоровья Мишустину, заразившемуся коронавирусом

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1 мая 2020, 17:19 [ «Аргументы Недели» ]

Д. Медведев, фото с сайта Кремля

Бывший глава правительства, заместитель председателя Совета безопасности России Дмитрий Медведев

пожелал здоровья премьер-министру Михаилу Мишустину, который заразился коронавирусной инфекцией COVID-19 и сейчас он лечится в больнице.

Медведев в ходе онлайн-совещания партии «Единая Россия» по вопросам совершенствования трудового законодательства сказал

«Я искренне желаю всем здоровья. Особенно желаю здоровья заболевшим людям в нашей стране, своим коллегам в правительстве, Михаилу Владимировичу Мишустину».

Михаил Мишустин в четверг, 30 апреля, сообщил Владимиру Путину о положительном тесте на коронавирус.

Путин назначил временным премьером зама Мишустина Андрея Белоусова.