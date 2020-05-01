Медведев пожелал здоровья Мишустину, заразившемуся коронавирусом

Бывший глава правительства, заместитель председателя Совета безопасности России Дмитрий Медведев
пожелал здоровья премьер-министру Михаилу Мишустину, который заразился коронавирусной инфекцией COVID-19 и сейчас он лечится в больнице.
Медведев в ходе онлайн-совещания партии «Единая Россия» по вопросам совершенствования трудового законодательства сказал
«Я искренне желаю всем здоровья. Особенно желаю здоровья заболевшим людям в нашей стране, своим коллегам в правительстве, Михаилу Владимировичу Мишустину».
Михаил Мишустин в четверг, 30 апреля, сообщил Владимиру Путину о положительном тесте на коронавирус.
Путин назначил временным премьером зама Мишустина Андрея Белоусова.