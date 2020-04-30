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Беляков рассказал, где будет лечиться Мишустин

, 21:37 [ «Аргументы Недели» ] Источник: РИА Новости

Беляков рассказал, где будет лечиться Мишустин
Фото: pixabay.com

Пресс-секретарь главы российского правительства Михаила Мишустина Борис Беляков рассказал, что премьер-министр будет лечиться от коронавирусной инфекции в больнице под наблюдением медицинского персонала.

«Михаил Владимирович будет находиться в одном из медицинских учреждений. Под наблюдением врачей», - заявил Беляков. Также он отметил, что Мишустин несколько недель назад ограничил круг своего общения, а все встречи проводил в онлайн-формате.

«Те, кто лично контактировали с председателем, будут также изолированы и пройдут дополнительное тестирование», - добавил Беляков.

Ранее стало известно, что Михаил Мишустин заразился коронавирусом.

АБ
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