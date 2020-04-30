Мишустин заболел COVID-19

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30 апреля 2020, 20:02 [ «Аргументы Недели» ]

Михаил Мишустин. Фото: kremlin.ru

Стало известно, что премьер-министр Российской Федерации Михаил Мишустин болен коронавирусной инфекцией. Он лично подтвердил, что заразился, и заявил о намерении соблюдать самоизоляцию и продолжать поддерживать связь с кабмином.

Отмечается, что премьер-министра России госпитализировали с температурой. Исполнять обязанности премьер-министра РФ на время болезни Мишустина будет Андрей Белоусов. Мишустин признался, что сдал тесты на коронавирус, и они оказались положительными

«Я хочу пожелать вам выздоровления, поправляйтесь. Думаю, вы будете оставаться в такой же хорошей форме, принимать участие в выработке решений по поддержке граждан», - передал главе правительства свои пожелания президент Владимир Путин.