Трамп испугался появления в Белом доме зараженного COVID, теперь готов тестироваться на коронавирус ежедневно

Аргументы Недели → Общество 13+

8 мая 2020, 08:25 [ «Аргументы Недели» ]

Дональд Трамп, фото: White House, globallookpress.com

Президент США Дональд Трамп сообщил о том, что готов ежедневно проверяться на коронавирусную инфекцию COVID-19. У одного из сотрудников администрации Трампа выявлен коронавирус, - сообщает kp.ru.

На брифинге Трамп рассказал, что он почти не общался с инфицированным сотрудником. «У меня был очень ограниченный контакт с этим человеком», - пояснил американский лидер.

Глава Белого дома сообщил, что когда стало известно о заболевшем, они вместе с вице-президентом Майком Пенсом сразу сдали тест на коронавирусную инфекцию. Результат как у него, так и у Пенса оказался отрицательным. Оба они здоровы.

По признанию Трампа, если раньше он сдавал тест на COVID один раз в неделю, то теперь будут проверяться каждый день.

Известно, что заразившийся сотрудник состоит на службе в ВМС США. Он обеспечивает ежедневные бытовые нужды главы государства – сервирует ему еду, приносит напитки, занимается приведением в порядок одежды и обуви президента.

После разговора с Владимиром Путиным американский лидер заявил, что президент России принял его предложение поставить РФ аппараты искусственной вентиляции легких для поддержки больных коронавирусом.