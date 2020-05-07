Один из личных помощников президента США заразился коронавирусом

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7 мая 2020, 22:51 [ «Аргументы Недели» ] Источник: Интерфакс

Анализ крови. Фото: Pixabay

У одного из сотрудников президента США Дональда Трампа выявили коронавирус.

По словам представителя Белого дома Хогана Гидли, после того, как стало известно о положительном результате теста на коронавирус у этого сотрудника, анализ сдали и Трамп, и вице-президент Майк Пенс. Результат оказался отрицательным.

По словам самого Трампа, он не имел тесных контактов с этим человеком.

Известно, что заразившийся сотрудник состоит на службе в ВМС США. Он обеспечивает ежедневные бытовые нужды главы государства – сервирует ему еду, приносит напитки, занимается приведением в порядок одежды и обуви президента.

По некоторым данным, Трамп сильно разозлился, узнав, что COVID-19 выявили у человека, который ежедневно с ним контактирует.

Ранее Трамп сообщил, что Путин согласился на его предложение о поставке медицинских аппаратов.