В Карачаево-Черкесии с 7 мая будет введен масочный режим

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6 мая 2020, 22:46 [ «Аргументы Недели» ] Источник: Риа Новости.

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Сообщается: «масочный» режим вводится в Карачаево-Черкесии с 7 мая. Об этом рассказали в оперативном штабе региона.

Известно, что маску необходимо будет носить во всех объектах розничной торговли, аптеках, общественном транспорте и такси, медицинских организациях, на всех предприятиях, продолжающих свою работу. Это касается не только работников данных организаций, но и всех граждан. Контроль за исполнением правил поведения в период режима повышенной готовности будут осуществлять сотрудники полиции, Росгвардии и МЧС.

Всего в Карачаево-Черкесии с начала пандемии зарегистрировано 457 случаев заражения COVID-19, 41 человек выздоровел, двое скончались.

Ранее в Москве умерли еще 39 пациентов с коронавирусом нового типа и сопутствующими заболеваниями.