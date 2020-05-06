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В Москве число умерших от коронавируса нового типа превысило отметку 900 человек

, 22:05 [ «Аргументы Недели» ] Источник: Tass

В Москве число умерших от коронавируса нового типа превысило отметку 900 человек
pixabay.com

В Москве скончались еще 39 пациентов с коронавирусом нового типа и сопутствующими заболеваниями. Об этом рассказали 6 мая в оперативном штабе по контролю и мониторингу ситуации с коронавирусной инфекцией. 

Известно, что у жителей  был подтвержден диагноз «пневмония» и получен положительный результат тестов на коронавирус. Всего в столице с начала пандемии умерли 905 человек, у которых был COVID-19.

Ранее сообщалось: карантин, введенный в поселках Карсун и Языково Ульяновской области из-за коронавируса нового типа, будет снят с 7 мая. 

ЕЧ

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