В Москве число умерших от коронавируса нового типа превысило отметку 900 человек

Аргументы Недели → Общество 13+

6 мая 2020, 22:05 [ «Аргументы Недели» ] Источник: Tass

pixabay.com

В Москве скончались еще 39 пациентов с коронавирусом нового типа и сопутствующими заболеваниями. Об этом рассказали 6 мая в оперативном штабе по контролю и мониторингу ситуации с коронавирусной инфекцией.

Известно, что у жителей был подтвержден диагноз «пневмония» и получен положительный результат тестов на коронавирус. Всего в столице с начала пандемии умерли 905 человек, у которых был COVID-19.

Ранее сообщалось: карантин, введенный в поселках Карсун и Языково Ульяновской области из-за коронавируса нового типа, будет снят с 7 мая.