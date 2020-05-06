В Ульяновской области в двух поселках с 7 мая снимут карантин

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6 мая 2020, 21:40 [ «Аргументы Недели» ] Источник: Риа Новости.

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Стало известно, что карантин, введенный в поселках Карсун и Языково Ульяновской области из-за коронавируса нового типа, будет снят с 7 мая. Об этом сообщил губернатор Сергей Морозов.

Он отметил: эти населенные пункты остаются на особом контроле. По словам Морозова, в Карсунском районе выявлено 199 случаев заболевания коронавирусом, однако с каждым днем новых заразившихся становится все меньше, а за последние сутки не прибавилось ни одного нового инфицированного.

Всего в области подтверждено 605 случаев заражения коронавирусной инфекцией, 89 жителей выздоровели, четверо скончались.

Ранее в Турции число выявленных случаев COVID-19 возросло за сутки на 2253.