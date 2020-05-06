В Турции в настоящее время 131 744 заразившихся коронавирусом

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6 мая 2020, 20:40 [ «Аргументы Недели» ] Источник: Риа Новости.

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В Турции число выявленных случаев коронавируса нового типа возросло за сутки на 2253. Об этом сообщил министр здравоохранения страны Фахреттин Коджа.

Известно, что всего в регионе с начала пандемии зарегистрировано 131 744 заразившихся. Всего умерших – 3584, вылечились 78 202 пациента.

По последним данным ВОЗ, в мире зафиксировано более 3,5 миллиона случаев заражения COVID-19, более 243 тысяч человек скончались.

Ранее в Великобритании число случаев заражения коронавирусом превысило 200 тысяч, количество летальных исходов - 30 тысяч человек.