В Великобритании число зараженных коронавирусом нового типа превысило 200 тысяч человек

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6 мая 2020, 20:05 [ «Аргументы Недели» ] Источник: Tass

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В Великобритании число случаев заражения коронавирусом превысило 200 тысяч, количество летальных исходов - 30 тысяч человек. Об этом заявил на брифинге министр жилищного строительства, по делам регионов и местного самоуправления Роберт Дженрик.

Он отметил, что среди тех пациентов, анализы на коронавирусную инфекцию которых оказались положительными, 30 076 умерли, это увеличение на 649 пациентов со вчерашнего дня.

Так, количество ежедневно фиксируемых в стране летальных исходов из-за коронавируса нового типа вновь увеличилось. Великобритания вышла на второе место в мире по заболеваемости, обойдя Италию.

Ранее сообщалось: в Санкт- Петербурге более 190 врачей с COVID-19 находятся в клинической инфекционной больнице имени Боткина.