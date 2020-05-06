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В Санкт-Петербурге в Боткинской больнице лечатся более 190 медиков с коронавирусной инфекцией

, 19:39 [ «Аргументы Недели» ] Источник: Риа Новости.

В Санкт-Петербурге в Боткинской больнице лечатся более 190 медиков с коронавирусной инфекцией
pixabay.com

В Санкт- Петербурге более 190 врачей с коронавирусом находятся в клинической инфекционной больнице имени Боткина. Об этом сообщил председатель городского комитета по здравоохранению Дмитрий Лисовец.

Известно, что восемь из них - в тяжелом состоянии, четверо находятся на искусственной вентиляции легких.

Всего с начала пандемии в Петербурге зарегистрировано 5884 случаев заражения коронавирусной инфекцией, скончались 40 человек, выздоровели 1532 жителя.

Ранее в Молдавии общее число случаев заражения коронавирусом нового типа выросло до 4476.

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