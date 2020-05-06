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В Молдавии число случаев заражения коронавирусом достигло отметки 4,5 тысячи человек

, 18:40 [ «Аргументы Недели» ] Источник: Риа Новости.

В Молдавии число случаев заражения коронавирусом достигло отметки 4,5 тысячи человек
pixabay.com

В Молдавии общее число случаев заражения коронавирусом нового типа выросло до 4476. Известно, что за минувшие сутки было выявлено 113 заболевших.

Сообщается: с начала пандемии в регионе скончались 143 пациента, вылечились и были выписаны из больниц 1658 жителей.

Парламент республики 17 марта ввел режим чрезвычайного положения на 60 дней до 15 мая. Приостановлено авиасообщение, также закрыты наземные границы, запрещены массовые культурные и религиозные мероприятия.

Ранее в эфире YouTube-канала "СоловьевLive" телеведущий и главврач городской клинической больницы № 71 им. Жадкевича Александр Мясников уточнил показатели состояния человека, при которых надо вызывать скорую. 

ЕЧ

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