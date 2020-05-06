Доктор Мясников рассказал, когда пора вызывать Скорую

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6 мая 2020, 17:54 [ «Аргументы Недели» ]

pixabay.com, скорая

В эфире YouTube-канала "СоловьевLive" телеведущий и главврач городской клинической больницы № 71 им. Жадкевича Александр Мясников уточнил показатели состояния человека, при которых надо вызывать скорую.

Длительная температура свыше 38 градусов, затрудненное дыхание, обезвоживание, а также спутанное сознание - симптомы, при которых необходима госпитализация. Мясников отметил, что если при принятии жаропонижающих температура снизилась, то поводов для паники нет. Однако при стабильной температуре вне зависимости от приема медикаментов стоит вызвать специалистов.

Мясников оценил возможность заражения коронавирусной инфекцией у людей с онкологическими заболеваниями.