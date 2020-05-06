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Доктор Мясников оценил риск заражения COVID-19 у больных онкологией

, 07:49 [ «Аргументы Недели» ] Источник: ВКонтакте

Доктор Мясников оценил риск заражения COVID-19 у больных онкологией
анализ крови, pixabay.com
Врач Александр Мясников оценил возможность заражения коронавирусной инфекцией у людей с онкологическими заболеваниями. По словам эксперта, такие больные находятся в группе повышенного риска заражения.
 
Мясников напомнил, что иммунитет больного в период лечения ослаблен не только опухолью, но и приемом специальных препаратов. 
 
Доктор отметил, что людям с онкологией следует особенно тщательно соблюдать режим самоизоляции и предписанные меры профилактики, но прерывать плановое лечение, в частности, курс химиотерапии, нежелательно. Если же больной уже заболел, то "химию" лучше отложить.
ЕТ

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