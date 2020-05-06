Доктор Мясников оценил риск заражения COVID-19 у больных онкологией

Врач Александр Мясников оценил возможность заражения коронавирусной инфекцией у людей с онкологическими заболеваниями. По словам эксперта, такие больные находятся в группе повышенного риска заражения.

Мясников напомнил, что иммунитет больного в период лечения ослаблен не только опухолью, но и приемом специальных препаратов.

Доктор отметил, что людям с онкологией следует особенно тщательно соблюдать режим самоизоляции и предписанные меры профилактики, но прерывать плановое лечение, в частности, курс химиотерапии, нежелательно. Если же больной уже заболел, то "химию" лучше отложить.