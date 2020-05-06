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Ученые вновь изменили прогноз по окончанию пандемии COVID-19 в России

, 07:07 [ «Аргументы Недели» ] Источник: РИА "Новости"

Ученые вновь изменили прогноз по окончанию пандемии COVID-19 в России
маска, перчатки, pixabay.com
Утром в среду стало известно, что сотрудники Сингапурского университета технологий и дизайна вновь изменили прогноз по окончанию пандемии коронавирусной инфекции на территории Российской Федерации.
 
Отмечается, что дата окончания пандемии COVID-19 отдалена до 24 августа.
 
Прогноз меняется не в первый раз. Ранее ученые считали, что вспышка коронавируса нового типа в РФ может закончиться 17 августа, а до этого они называли дату 12 августа. Авторы модели подчеркивают, что прогноз может меняться в любую сторону – он зависит от текущей ситуации в стране и мер, которые принимают власти.
ЕТ

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