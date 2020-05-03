Жителей и гостей Москвы предупредили о грозе и сильном ветре

Утром в воскресенье, 3 мая, Гидрометцентр объявил желтый уровень погодной опасности в Москве и Московской области. Жителей и гостей столичного региона предупредили о грозе и порывистом ветре.

Синоптики подчеркнули, что погода в Москве и Подмосковье сегодня будет потенциально опасной для здоровья граждан.

Уточняется, что предупреждение о сильном ветре будет действовать до 9.00 вторника, 5 мая, а о грозе – с 15.00 до 21.00 воскресенья, 3 мая.