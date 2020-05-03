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Жителей и гостей Москвы предупредили о грозе и сильном ветре

, 11:20 [ «Аргументы Недели» ] Источник: Гидрометцентр

Жителей и гостей Москвы предупредили о грозе и сильном ветре
Москва, pixabay.com
Утром в воскресенье, 3 мая, Гидрометцентр объявил желтый уровень погодной опасности в Москве и Московской области. Жителей и гостей столичного региона предупредили о грозе и порывистом ветре.
 
Синоптики подчеркнули, что погода в Москве и Подмосковье сегодня будет потенциально опасной для здоровья граждан.
 
Уточняется, что предупреждение о сильном ветре будет действовать до 9.00 вторника, 5 мая, а о грозе – с 15.00 до 21.00 воскресенья, 3 мая.
 
Ранее сообщалось, что сегодня воздух в столичном регионе может прогреться до плюс 23 градусов.
ЕТ
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