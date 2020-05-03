В Москве воскресенье может стать самым теплым днем весны 2020 года

Воскресенье, 3 мая, в Москве может стать самым теплым днем с начала весны текущего года. Соответствующую информацию предоставили сегодня утром специалисты центра погоды "Фобос".

Предполагается, что столбики термометров поднимутся днем до 23 градусов выше нуля. Погода в столице России будет облачной с прояснениями, возможны кратковременные дожди и локальные грозы. Ветер в Москве и Московской области будет юго-восточным с порывами до 10 метров в секунду и до 15 метров в секунду при грозе.

Атмосферное давление в столичном регионе сегодня будет близко к норме.