Синоптики прогнозируют погоду в мае в Москве: будет как потепление, так и похолодание

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2 мая 2020, 16:55 [ «Аргументы Недели» ] Источник: RT

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Научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд рассказал, какой будет погода в мае. В столичном регионе началось потепление. В ближайшие дни повысится температура воздуха не только дневная, но и ночная.

3 мая ожидается практически летняя погода. Как рассказал Вильфанд, с понедельника, 4 мая, в течение трёх дней температура будет на месяц «опережать своё климатическое развитие».

По его мнению, особо стоит обратить внимание на повышение ночных температур. Ночные температуры будут выше 10 °С, а это один из показателей того, что погода тёплая. Минимальные ночные температуры составят плюс 11 - 13 градусов.

3 мая температура воздуха в столичном регионе составит плюс 23 - 25 °С, это на пять градусов выше нормы. 4 и 5 мая днем столбики термометров покажут плюс 20 - 21 градус, в Подмосковье - до плюс 22.

Вильфанд отметил, что тенденция к потеплению очевидна, но на фоне этой тенденции будет и потепление, и похолодание . "Май будет неоднородным", — заключил синоптик.