Коронавирус 1 мая: выплаты малому и среднему бизнесу и новая волна из-за «срыва» на майских

Число заражённых коронавирусом в мире достигло 3 310 997 человек. Погибли 234 130 инфицированных, вылечились – 1 046 658.
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Врач Сергей Длин предупредил: срыв на майских грозит стране дополнительными неделями изоляции. Да, карантин всех сводит с ума, но надо помнить, что один человек в среднем заражает до 10 человек и так по накатанной. Это значит, что выходит на шашлыки не надо. Лучше посидеть дома еще две недели, чем отправиться на природу и спровоцировать новый всплеск заболеваемости. Будьте благоразумны.
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ФНС запустила сервис для выплаты субсидий малому и среднему бизнесу. Размер выплат рассчитывается из количества работников за месяц, умноженного на размер МРОТ. «С сегодняшнего дня организации и индивидуальные предприниматели, занятые в пострадавших отраслях, могут подать заявление на получение субсидий. Для этого необходимо направить заявление в электронной форме по телекоммуникационным каналам связи, через личный кабинет налогоплательщика – юридического лица (личный кабинет налогоплательщика – индивидуального предпринимателя) или по почте», – говорится в сообщении. Также ФНС подчеркнули, что что субсидия предоставляется для частичной компенсации затрат организаций и ИП, связанных с осуществлением ими деятельности в условиях ухудшения ситуации в связи с коронавирусом, в том числе на сохранение занятости и оплаты труда своих работников в апреле и мае 2020 года. Размер субсидии рассчитывается исходя из количества работников в марте, умноженного на размер МРОТ (12 130 руб.). При этом, по данным ФНС, при расчете субсидии для индивидуальных предпринимателей к числу работников прибавляется один человек (сам ИП). Если индивидуальный предприниматель не имеет наемных работников, размер субсидии будет равен 12 130 руб. в месяц. Уведомление о перечислении субсидии или сообщение об отказе с указанием причины будет направлено заявителю тем же способом, каким было подано заявление.
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Пандемия в России: медики умирают без средств защиты от государства.В интернете появился список медицинских работников, погибших в России во время пандемии COVID-19. Сейчас в нем порядка 70 имен. Из них 25 работали в Москве, 12 — в Подмосковье, 8 — в Петербурге.
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Анатолий Вассерман: «Из пандемии мы выйдем сильнее». По мнению известного журналиста, публициста, телеведущего, политического консультанта, участника и многократного победителя интеллектуальных телепроектов, знатока Анатолия Вассермана, скорее всего, потери будут меньше всего в Китае: он ещё задолго до эпидемии начал заменять падение внешнего рынка развитием внутреннего. Да и у нас хватает возможностей замыкания технологических цепочек внутри России в целом и Российской Федерации в частности. А вот Западная Европа и Северная Америка вывели в регионы с дешёвой рабочей силой так много собственных производств, что им трудно будет восстановить хозяйство.
Полноценное восстановление массовых производств станет возможно только после создания эффективной вакцины от вируса, что по действующим правилам медицинской проверки возможно только к началу следующего года. Подробности читайте в интервью «АН».
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Решение о снятии режима самоизоляции в Москве может быть принято после майских праздников при позитивной динамике по ситуации с коронавирусной инфекцией. Сообщил об этом Собянин в прямом эфире «Россия-24»: «Сам критерий понятен: заболеваемость не должна расти, она должна снижаться, а система здравоохранения должна иметь запас прочности, чтобы справиться с этими вызовами. Надеюсь, после [майских] праздников мы подведем итоги, посмотрим динамику, примем те решения, которые необходимы. Если мы увидим позитивную динамику, возможности снятия каких-то ограничений, конечно, мы это сделаем. Если нет, значит, нет: ... это зависит от всех нас, нашего поведения и четкого выполнения предписаний, которые даны». Также мэр попросил не заниматься самолечением коронавируса, потому что многие довели себя этим до тяжелейшего состояния и попали в реанимацию.
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Министерство просвещения России рекомендовало окончить обучение в девятых и одиннадцатых классах до 5 июня, а десятых — до 30 мая.
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Хаос, Китай и коронавирус. О полнейшей неопределённости насчёт происхождения Covid-19. Вчера доктор Монтанье утверждал об искусственности коронавируса, а сегодня американская разведка уже рассуждает о природном происхождении и опровергает теории заговора. Самих теорий о появлении Covid-19 стало настолько много, что по всему миру уже воцарился настоящий хаос.
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Премьер-министр Михаил Мишустин сообщил Владимиру Путину, что заразился коронавирусом и должен уйти на самоизоляцию. Президент назначил временно исполняющим обязанности главы правительства вице-премьера Андрея Белоусова. Вместе с этим, несмотря на заражение Мишустина, без его мнения решения по экономическим вопросам приниматься не будут.
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