Коронавирус 1 мая: выплаты малому и среднему бизнесу и новая волна из-за «срыва» на майских

Число заражённых коронавирусом в мире достигло 3 310 997 человек. Погибли 234 130 инфицированных, вылечились – 1 046 658.

Врач Сергей Длин предупредил: срыв на майских грозит стране дополнительными неделями изоляции. Да, карантин всех сводит с ума, но надо помнить, что один человек в среднем заражает до 10 человек и так по накатанной. Это значит, что выходит на шашлыки не надо. Лучше посидеть дома еще две недели, чем отправиться на природу и спровоцировать новый всплеск заболеваемости. Будьте благоразумны.

ФНС запустила сервис для выплаты субсидий малому и среднему бизнесу. Размер выплат рассчитывается из количества работников за месяц, умноженного на размер МРОТ. «С сегодняшнего дня организации и индивидуальные предприниматели, занятые в пострадавших отраслях, могут подать заявление на получение субсидий. Для этого необходимо направить заявление в электронной форме по телекоммуникационным каналам связи, через личный кабинет налогоплательщика – юридического лица (личный кабинет налогоплательщика – индивидуального предпринимателя) или по почте», – говорится в сообщении. Также ФНС подчеркнули, что что субсидия предоставляется для частичной компенсации затрат организаций и ИП, связанных с осуществлением ими деятельности в условиях ухудшения ситуации в связи с коронавирусом, в том числе на сохранение занятости и оплаты труда своих работников в апреле и мае 2020 года. Размер субсидии рассчитывается исходя из количества работников в марте, умноженного на размер МРОТ (12 130 руб.). При этом, по данным ФНС, при расчете субсидии для индивидуальных предпринимателей к числу работников прибавляется один человек (сам ИП). Если индивидуальный предприниматель не имеет наемных работников, размер субсидии будет равен 12 130 руб. в месяц. Уведомление о перечислении субсидии или сообщение об отказе с указанием причины будет направлено заявителю тем же способом, каким было подано заявление.

Пандемия в России: медики умирают без средств защиты от государства.В интернете появился список медицинских работников, погибших в России во время пандемии COVID-19. Сейчас в нем порядка 70 имен. Из них 25 работали в Москве, 12 — в Подмосковье, 8 — в Петербурге.