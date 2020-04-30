Хаос, Китай и коронавирус. О полнейшей неопределённости насчёт происхождения Covid-19

Аргументы Недели → Мнение 13+

30 апреля 2020, 22:16 [ «Аргументы Недели», Александр Крохмаль, Журналист ]

фото: соцсети

Вчера доктор Монтанье утверждал об искусственности коронавируса, а сегодня американская разведка уже рассуждает о природном происхождении и опровергает теории заговора. Самих теорий о появлении Covid-19 стало настолько много, что по всему миру уже воцарился настоящий хаос.

Учёные яростно спорят друг с другом, ссорятся и кричат. Ещё больше споров и даже конфликтов на эту тему проходит в интернете. Одни люди говорят про то, что это сделали американцы, другие рассуждают про ярость матушки-природы, третьи обвиняют Китай в создании биооружия, четвёртые говорят про инопланетную угрозу, а пятые предпочитают винить масонов или тамплиеров, окончательно погружаясь в бред. В итоге, точной теории происхождения коронавируса просто не существует. Нет никаких данных, откуда он появился и где именно.

Вопросы вызывает всевозможное утаивание информации. Только вспыхнет разговор об искусственности и уже почти найдутся доказательства, как это сразу же опровергается другими учёными, а сами сведения берут и исчезают. Но всё же большая часть людей склоняется к мнению о лабораторном происхождении. Первые заражённые появились в городе Ухань. Но разве не в том же городе находится крупнейший институт вирусологии в Поднебесной? К тому же в 2015 году то и дело в прессе возникали новости о невероятных прорывах учёных людей, связанных с исследованием вирусосферы. Говорилось и о непосредственных тестах на летучих мышах. Потом эти сведения были благополучно устранены, будто бы по чьей-то команде. Более того, в последнее время некоторые новости об искусственной вирусологии были загадочным образом стёрты из интернета. Снова возникает множество вопросов. Особенно загадочно действуют в правительстве и разведке США. То они вовсю поднимают вопросы об искусственности вируса, то резко опровергают эти гипотезы.

Многие азиаты считают, что причина возникновения коронавируса кроется за стенами Уханьской лаборатории. Некоторые называют это явление Вторым Чернобылем. Китайское правительство сразу же занервничало, когда журналисты начали «наступать на больное». Китай назвал заявления об утечке из лаборатории Уханя необоснованными и лишёнными доказательств. Но почему тогда многие учёные и фармакологи выявляли в Covid-19 частицы, не свойственные органическим вирусам? К примеру, о частичках ВИЧ говорят уже давно, ещё с февраля месяца. Исследование «ковида» проводил и доктор Люк Монтанье, а затем призвал учёных перестать рассказывать «сказки» про происхождение вируса на рынке. То, что творится вокруг Covid-19 – не что иное, как настоящий хаос теорий. Но не стоит считать гипотезы об Уханьской утечке – бредом сумасшедшего. Подобный вариант тоже возможен. Тем более, сами китайцы сильно забеспокоились и сразу же ринулись прикрывать все сведения о лабораторном происхождении. Если бы вирус действительно был зоонозного происхождения, он действовал бы совершенно по-другому, и едва ли мог содержать какие-то чужеродные фрагменты. Напрасно сейчас говорят о невозможности искусственного создания вируса. В 2015 году учёные не только утверждали обратное, но и хвалились своими успехами. Не стоит забывать, что наука и прогресс не стоят на месте, а продолжают своё движение вперёд.