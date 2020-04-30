Врач объяснил, что срыв на майских праздниках грозит стране дополнительными неделями изоляции

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30 апреля 2020, 16:55 [ «Аргументы Недели» ]

Фото: pixabay.com

Приближаются майские праздники, которые для многих россиян неразрывно связаны с традицией устраивать шашлыки на природе. Однако день веселья может стоить всей стране дополнительных шести недель изоляции.

Врач Сергей Длин отметил, что россияне устали от длительного пребывания дома, однако потерпеть до официального окончания режима самоизоляции и не нарушать его крайне важно. Врач отметил, что лучше оставаться дома еще 2 недели, чем дружно отправиться на природу и спровоцировать новый всплеск заболеваемости в конце мая - начале июня, передаёт Мир24.

«Один человек в среднем может заразить до 10 человек, дальше идет по экспоненте еще 10, потом еще 10, и в какой-то момент происходит вспышка. Как правило, едет не один турист, а много. В этом случае мы можем опять увидеть всплеск заболеваемости в регионах», - объяснил специалист.