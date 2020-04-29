Роспотребнадзор составил рекомендации по коронавирусу на майские праздники

Роспотребнадзор подготовил список рекомендаций по профилактике распространения коронавирусной инфекции в период майских праздников, которые вошли в режим самоизоляции.
«На отдыхе не расширяйте круг общения, проведите майские праздники с теми, с кем контактировали в будние дни; избегайте контактов или общения с соседями по дачному участку и компаниями на отдыхе на природе, соблюдайте социальное дистанцирование (1,5 м)», - говорится в сообщении ведомства.
При этом эксперты призывают соблюдать режим самоизоляции и ограничить контакты, особенно гражданам старше 60 лет и лицам, имеющим хронические заболевания.
В ведомстве советуют отказаться от алкоголя, потому что он «снижает способность организма противостоять инфекционными заболеваниями».
Специалисты напоминают, что перед употреблением пищи нужно тщательно вымыть руки с мылом, а при необходимости обработать кожным антисептиком. Кроме того, обязательно надо мыть фрукты и овощи, а также соблюдать температурный режим хранения продуктов.
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