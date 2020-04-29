Иммунолог оценила возможность снятия ограничений после майских праздников

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29 апреля 2020, 10:46 [ «Аргументы Недели» ] Источник: ФБА "Экономика сегодня"

фото: pixabay.com

Врач-иммунолог Европейского центра вакцинации, кандидат медицинских наук Зоя Скорпилева прокомментировала заявление главы Роспотребнадзора Анны поповой об отмене самоизоляции после 12 мая.

«Инкубационный период COVID-19 – две недели, то есть за это время болезнь в любом случае проявится у носителя. Если строго соблюдать режим самоизоляции, то вирус не сможет найти новых носителей и будет локализован сам собой. Но в России, если говорить честно, рекомендованные ограничения не многие стремятся выполнять» - высказала она.

Скорпилева добавила, что принятые в России меры показали, что заболевание удалось сдержать, но переломная кривая в сторону уменьшения случаев заражения пока не прослеживается. По ее словам, продление самоизоляции до конца майских праздников основано на логике статистических данных.

«… еще один инкубационный период либо даст полную картину о возможном распространении эпидемии в РФ, либо подарит надежду на уменьшение заболеваемости», - пояснила она.

Скорпилева не исключает того, что из-за отмены праздничных мероприятий на День Победы люди в регионах с низким контролем за передвижениями массово отправятся на дачи, а это «чревато вспышками заражения в электричках».

Ранее сенатор Алексей Пушков предположил, что уже сейчас Россия может находиться на плато по коронавирусу.