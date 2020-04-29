Пушков предположил, что Россия уже могла выйти на плато по COVID-19

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29 апреля 2020, 09:41 [ «Аргументы Недели» ]

Алексей Пушков. Фото: соцсети

Сенатор Совета Федерации Алексей Пушков предположил, что уже сейчас Россия может находиться на плато по коронавирусу. Он отметил, что уже несколько дней подряд прирост заболевших COVID-19 в стране крайне мал.

«Полагаю, мы все же выходим на плато. Вот уже пять дней число новых выявленных случаев колеблется в диапазоне от 5800 до 6400 с лишним тысяч. Тенденция к росту небольшая — в районе пяти процентов в день», - сказал парламентарий и отметил, что смертность от коронавируса в России стала заметно ниже. Также он напомнил, что после выхода на плато предполагается снижение случаев заболевания COVID-19, как это произошло в Италии и Испании.