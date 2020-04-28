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Вирусолог рассказал, когда в России снизится число новых случаев заражения коронавирусом

, 07:07 [ «Аргументы Недели» ] Источник: РИА "Новости"

Вирусолог рассказал, когда в России снизится число новых случаев заражения коронавирусом
COVID-19, pixabay.com
Доктор медицинских наук, вирусолог, профессор Анатолий Альтштейн рассказал журналистам, когда на территории России будет зафиксировано уменьшение случаев заражения коронавирусной инфекцией.
 
По словам эксперта, в настоящий момент ситуация с коронавирусом в РФ стабилизируется и приближается к плато. По мнению Анатолия Альтштейна, уже через пару недель можно ожидать снижения числа новых случаев заболевания COVID-19.
 
Вирусолог обратил внимание на то, что количество признанных инфицированными людей в последнюю неделю то слегка падает, то немного повышается. Профессор считает, что это свидетельствует о некой стабилизации с ситуации в стране.
ЕТ
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