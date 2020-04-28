Вирусолог рассказал, когда в России снизится число новых случаев заражения коронавирусом

Доктор медицинских наук, вирусолог, профессор Анатолий Альтштейн рассказал журналистам, когда на территории России будет зафиксировано уменьшение случаев заражения коронавирусной инфекцией.

По словам эксперта, в настоящий момент ситуация с коронавирусом в РФ стабилизируется и приближается к плато. По мнению Анатолия Альтштейна, уже через пару недель можно ожидать снижения числа новых случаев заболевания COVID-19

Вирусолог обратил внимание на то, что количество признанных инфицированными людей в последнюю неделю то слегка падает, то немного повышается. Профессор считает, что это свидетельствует о некой стабилизации с ситуации в стране.