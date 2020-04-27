Московскую воду проверили на коронавирус

Аргументы Недели → Общество 13+

27 апреля 2020, 23:00 [ «Аргументы Недели» ]

pixabay.com, вода

В пробах московской воды не обнаружили коронавирус, сообщила руководитель управления Роспотребнадзора по столице Елена Андреева. Столичная вода отвечает санитарным требованиям.

Андреева отметила, что в настоящее время контроль за качеством воды, которая подается жителям столицы, и ее составом был усилен. С начала этого года сотрудниками Роспотребнадзора проведено уже свыше 500 обследований столичной воды.

Мэр Москвы Сергей Собянин рассказал об усилении контроля за безопасностью питьевой воды в столице в ходе посещения и осмотра работы Рублевской станции водоподготовки в условиях повышенной готовности.

Следы коронавируса обнаружены в парижских трубопроводах с технической водой. Она обычно используется для очистки улиц и других муниципальных нужд. Власти Парижа приостановили использование этой сети.