В Париже коронавирус проник в трубы с технической водой

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19 апреля 2020, 19:19 [ «Аргументы Недели» ] Источник: Le Figaro

Panoramic/Keystone Press Agency, Париж

Следы коронавируса обнаружены в парижских трубопроводах с технической водой. Она обычно используется для очистки улиц и других муниципальных нужд. Власти Парижа приостановили использование этой сети.

Специалисты Лаборатории организации по обеспечению водоснабжения Eau de Paris ("Вода Парижа") за последние сутки проверили 4 точки забора воды из 27 имеющихся и обнаружили, что там присутствуют незначительные следы COVID-19. Опасности попадания инфекции в трубы с питьевой водой нет, уверяют власти. При этом французские СМИ напоминают, что системы водоснабжения с питьевой и технической водой действуют в Париже с конца XIX века.