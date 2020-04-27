Собянин рассказал об усилении контроля очистки питьевой воды

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27 апреля 2020, 18:58 [ «Аргументы Недели» ]

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Мэр Москвы Сергей Собянин рассказал об усилении контроля за безопасностью питьевой воды в столице в ходе посещения и осмотра работы Рублевской станции водоподготовки в условиях повышенной готовности.

«Мы находимся на водоканале Москвы, на станции водоподготовки «Рублевская», где, несмотря на то, что, в принципе, в смену не так много людей работает, но они точно должны все быть обеспечены тестами, проходить ежедневное тестирование. Зоны разделения труда должны четко соблюдаться, и дистанция между работниками, контроль за дезинфекцией помещений и так далее. И, конечно, должен быть усилен кратно контроль за водоподготовкой, за очисткой, за пробами, которые здесь берут, и, конечно, за стоками, за режимом очистки», - сказал Сергей Собянин.

Генеральный директор АО «Мосводоканал» Александр Пономаренко доложил мэру, что Рублевская станция работает в штатном режиме. Усилены все меры и по дезинфекции помещений, и по контролю за состоянием сотрудников.

В свою очередь мэр поручил руководителю Мосводоканала, несмотря на снижение объема потребляемой городом воды и объема платежей, обеспечить заработную плату сотрудникам в таком же размере, в каком она была до этого.

Руководитель управления Роспотребнадзора по Москве Елена Андреева рассказала, как со стороны службы ведется контроль за безопасностью работы Мосводоканала.

«Мы усилили контроль в двух направлениях. Первое направление - это усиление контроля качества воды, которую доносят москвичам. Мы, конечно же, смотрим за содержанием в воде вируса, в частности коронавируса. Ни в одной из проб, которые мы отбирали, мы не находим вирусов, и на сегодняшний момент качество воды, которая подается москвичам, по всем показателям абсолютно соответствует всем санитарным нормам», - сказала Елена Андреева.

Она добавила, что с начала 2020 года было проведено более 500 исследований воды. Андреева сообщила, что Роспотребнадзор также ведет контроль состояния здоровья работников Мосводоканала. По ее словам, определен четкий алгоритм контроля за приходом сотрудников, за тем, чтобы не было скопления людей в момент прохода через КПП. «На сегодняшний день работа данного объекта у нас не вызывает никаких опасений», - сказала она.

Как сообщается в материалах пресс-службы мэрии, из-за временного отъезда части горожан на дачи и приостановки работы ряда структура водопотребление в Москве снизилось примерно на 15% по сравнению с обычным уровнем и в настоящее время составляет около 2,85 млн куб. м в сутки.

Рублевская станция подает в Москву примерно треть общего объема воды - 960 тыс. куб. м в сутки. Для обеззараживания и очистки воды на станции используются безопасный и высокоэффективный гипохлорит натрия, технологии озонирования и мембранной фильтрации на гранулированном активированном угле. В связи с введением режима повышенной готовности на Рублевской станции приняты дополнительные меры по безопасности питьевой воды и обеспечению стабильного водоснабжения. Так, поставка реагентов осуществляется строго по графикам, увеличено количество проб качества воды - выполняются около 2 тыс. анализов ежедневно, созданы запасы, обеспечивающие непрерывную работу станции на протяжении двух месяцев.

На Рублевской станции работает 426 человек, ежесуточно в смену - около 80 человек. Контроль состояния здоровья работников проводят каждый день. После каждой смены использованная спецодежда стирается и обрабатывается паром. Сотрудникам выданы одноразовые маски и кожные антисептики. В помещениях проводится уборка дезинфицирующими средствами, осуществляется дезинфекция транспорта, въезжающего на станцию, а также периодическая обработка дорог дезинфицирующим раствором.

В материалах пресс-службы мэрии также отмечается, что аналогичные меры по обеспечению стабильного водоснабжения, безопасности питьевой воды, а также по защите персонала приняты и на других станциях водоподготовки "Мосводоканала".