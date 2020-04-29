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В Роспотребнадзоре назвали возможные сроки ослабления ограничений

, 09:31 [ «Аргументы Недели» ]

В Роспотребнадзоре назвали возможные сроки ослабления ограничений
Фото: Михаил Фролов/ globallookpress.com

Глава Роспотребнадзора Анна Попова назвала сроки снятия режима самоизоляции в связи с непростой эпидемиологической ситуацией в стране. Об этом она сообщила в эфире телеканала «Россия 24».

Анна Попова допустила ослабление ограничений после 12 мая. По ее словам, они проводили переговоры с учеными и те придерживаются такого же мнения. Глава ведомства отметила, что отмена режима самоизоляции будет возможна, если граждане будут соблюдать предписания властей и рекомендации экспертов, а также не покидать дома без необходимости.

Попова пояснила, что прошли два инкубационных периода общей продолжительностью 28–30 дней, теперь нужен третий. Она добавила, что это позволит закрепить результат и сделать выводы.

Ранее сообщалось, что режим всеобщей изоляции продлен до 11 мая. При этом Владимир Путин поручил правительству подготовить рекомендации поэтапного снятия ограничений после 12 мая.

БА
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