Глава Роспотребнадзора рассказала, к чему привели нарушения режима самоизоляции

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28 апреля 2020, 21:02 [ «Аргументы Недели» ]

Глава Роспотребнадзора Анна Попова. Фото: сайт правительства РФ

Несоблюдение жестких требований влечет очень серьезные последствия. Об этом руководитель Роспотребнадзора Анна Попова заявила на совещании с руководителями субъектов Федерации по вопросам противодействия распространению коронавирусной инфекции.

В качестве примера, Попова привела Северную Осетию – Аланию, где несколько дней назад прошел массовый несанкционированный митинг, что «отбросило республику по показателям».

«Если в среднем темп прироста за неделю на предыдущих периодах был 17 процентов, то за этот период, за эти дни, он составляет уже 37 процентов. Значимое ухудшение эпидситуации, мы направили туда специализированную бригаду Противочумного института, чтобы помочь разобраться, но это результат несоблюдения требований», – цитирует Попову пресс-служба Кремля.

Такая же ситуация сегодня, по ее словам, и в Новосибирской области, где бурное празднование с нарушением всех требований неделю назад привело к тому, что сегодня темп прироста вырос вдвое.

«Ну и, конечно же, негативно сказались нарушения в начале нерабочей недели в марте, начале марта, когда большое количество москвичей уехало не только в Подмосковье, но и в ближайшие к Москве регионы. В результате через 10-12 дней во Владимирской, Ивановской, Калужской, Тверской, Ярославской, Рязанской, Смоленской и Тульской областях мы наблюдаем определенный рост заболеваемости», – отметила Попова.