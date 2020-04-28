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Акция протеста во Владикавказе могла стать причиной резкого роста заболеваемости коронавирусом

, 15:37 [ «Аргументы Недели» ]

Акция протеста во Владикавказе могла стать причиной резкого роста заболеваемости коронавирусом
Фото: соцсети

В Северной Осетии за сутки выявили 121 случай коронавирусной инфекции. Такие данные представило региональное управление Роспотребнадзора.

Глава республики Вячеслав Битаров считает, что одной из главных причин такого положения дел, стал прошедший на днях митинг против самоизоляции. Об этом он заявил в эфире телеканала «Россия 1».

Такого же мнения придерживаются и в североосетинском Минздраве, где подтвердили, что участники митинга уже обращаются за медицинской помощью. Местные СМИ сообщают, что один из организаторов митинга, музыкант и общественник Вадим Чельдиев не признал обвинения в свой адрес.

Всего в республике зарегистрировано 670 случаев заражения COVID-19.

ДВа

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