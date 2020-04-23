Виталий Калоев высказался по поводу «народного схода» во Владикавказе

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23 апреля 2020, 09:12 [ «Аргументы Недели» ] Источник: RT

Виталий Калоев, фото из соцсети

Депутат собрания представителей Владикавказа Виталий Калоев прокомментировал акцию, в которой в столице Северной Осетии приняли участие противники режима самоизоляции.

20 апреля во Владикавказе прошёл «народный сход» — так акцию назвали сами организаторы. Митингующие призывали отменить режим самоизоляции. По разным данным, на площади Свободы во Владикавказе собрались от 300 до четырёх тысяч участников.

Как объяснил Калоев, вероятно, акцию, возможно, собрали провокаторы. По его мнению, «люди, которые выражались матом, освистывали… они абсолютно никакого отношения не имеют к этому, как назвали этот митинг, «народному сходу». Калоев считает, что вывести людей именно в такой момент — это провокация. По его словам, пока никто не знает, как эта акция аукнется позднее. Депутат собрания представителей Владикавказа рассказал, что его земляки верят в существование эпидемии коронавирусной инфекции. «Уже есть и опровержение в социальных сетях тех людей, которые признавали, что никакого вируса нет, они уже через Instagram извинились за свои выступления, за свои выходки», — рассказал Калоев.

Напомним, в Кремле назвали митинг во Владикавказе незаконным.

После акции нуждающимся жителям Северной Осетии начали оказывать материальную помощь.