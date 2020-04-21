В Северной Осетии начались выплаты людям, оставшимся из-за коронавируса без дохода

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21 апреля 2020, 15:48 [ «Аргументы Недели» ]

Вячеслав Битаров, фото с сайта Кремля

Глава Северной Осетии Вячеслав Битаров сообщил, что власти республики делают все возможное для поддержки нуждающихся людей, оставшихся без дохода из-за распространения коронавирусной инфекции.

По словам главы региона, денежную помощь получили 152 семьи. Битаров обратился к жителям Северной Осетии в Instagram и признал, что "обстоятельства сложные". "... но мы делаем все возможное, чтобы поддержать нуждающихся, начали выплачивать единовременные денежные выплаты гражданам, потерявшим доход в связи с коронавирусом, 152 семьи уже получили денежную помощь, работают волонтеры, помощь оказывается пожилым людям", - сказал он пообещал "продолжать работу по оказанию поддержки малоимущим гражданам".

Битаров заявил, что участники протестов не признают реальность пандемии коронавируса, он назвал это преступлением. "Не слушайте провокаторов, отрицающих очевидное. Берегите себя. Будьте благодарны врачам", - призвал он население республики.

Битаров имел ввиду инициатора митинга певца Вадима Чельдиева. В его отношении возбуждено уголовное дело. Чельдиева сегодня отправили в СИЗО на два месяца. Он объявил голодовку. Сегодня суды также должны рассмотреть административные дела об административных нарушениях в отношении почти 70 задержанных участников протестов во Владикавказе.

Во Владикавказе накануне прошли митинги. Собравшиеся возле дома республиканского правительства во Владикавказе 1,5 тысячи человек пожаловались, что многие из-за введения режима самоизляции лишились работы, потребовали отменить ограничения, призывали оказать людям поддержку. Митингующие призвали Битарова уйти в отставку.