Пандемия в России: медики умирают без средств защиты от государства

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30 апреля 2020, 15:19 [ «Аргументы Недели», Николай ХОХЛОВ ]

фото: соцсети

В интернете появился список медицинских работников, погибших в России во время пандемии COVID-19. Сейчас в нем порядка 70 имен. Из них 25 работали в Москве, 12 — в Подмосковье, 8 — в Петербурге.

Точных цифр по числу медиков, заболевших пневмонией - не только подтвержденно коронавирусной, но и той, что классифицируется как «внебольничная», узнать практически невозможно. По данным комитета по здравоохранению Смольного в больнице имени Боткина по состоянию на 28 апреля находилось 157 медработников. В общей сложности в этом медучреждении, которое является основным инфекционным стационаром Петербурга, в то же время было занято 589 коек. То есть только в одном стационаре больше четверти пациентов - медики.

Сергей Саяпин работает в Покровской больнице, где сотрудники одними из первых открыто объявили об отсутствии средств защиты. Они записали видеообращение и потребовали выделить в больнице «красную зону» для инфицированных пациентов. Чиновники публично комментировали: это обычные пневмонии, для работы с ними медики «обеспечены достаточной защитой».

«В ограниченном количестве у нас были тоненькие одноразовые халаты, одноразовые шапочки. Перчатки были, но в таком количестве, что их приходилось обрабатывать, чтоб повторно использовать. Это вообще-то запрещено. Больше ничего не было. Очки, респираторы появились, но фактически не были одноразовыми. На подразделение, в котором работают в смену восемь человек, на сутки нам выдали один респиратор», - рассказал доктор.

Сергей Саяпин, чтобы защитить себя во время работы с больными, купил маску для подводного плавания. В ней он проводил интубации - самую опасную с точки зрения заражения, как он сам объяснил, манипуляцию.

«Потом стало выясняться, что у таких масок наружный клапан работает только в воде, а на воздухе он подтравливает», - рассказал доктор.

Работа медиков в таких условиях в итоге привела к печальным последствиям.

«Первый тест нам всем делали еще 8 апреля, но результатов до сих пор нет, - говорит Саяпин. - Второй тест от 14-го числа - COVID-положительный. Третий мне делали 17 апреля уже в Боткинской больнице, но результата тоже до сих пор нет».

В Боткинскую больницу скорая привезла его вечером 17 апреля в состоянии средней тяжести. К этому времени поступили положительные результаты тестов и других медиков Покровской. Саяпин говорит, что заболело порядка десяти его коллег.

Губернатор Петербурга Александр Беглов 28 апреля подписал постановление о единовременных выплатах медикам, «пострадавшим вследствие оказания помощи пациентам с коронавирусной инфекцией, а также членам семей этих медработников». Согласно документу, «в случае заражения медицинского работника коронавирусной инфекцией ему предоставляется единовременная выплата в размере 300 тысяч рублей». Если коронавирус сделает медика инвалидом, тот получит 500 тысяч рублей. В случае его смерти семье выплатят миллион.

В реальности же все оказывается не так просто.

«Чтобы установить выплату, необходимо провести определенное расследование: человек заболел при исполнении трудовых обязанностей или нет, - объяснили в пресс-службе вице-губернатора. - Решать это будет комиссия по несчастному случаю, сформированная главврачом медицинского учреждения. Алгоритм будет таким же, как при несчастном случае на производстве».

Согласно Кодексу об административных правонарушениях за «несчастный случай на производстве» в случае с больницей отвечает главврач. При этом предусмотрено как административное наказание в виде штрафа, так и уголовное – в зависимости от допущенных нарушений и их последствий. Таким образом, если комиссия внутри больницы признает, что сотрудник заразился коронавирусом на работе, то по алгоритму, заданному в правительстве Петербурга, отвечать за это должен главврач. Он же — глава комиссии. Иначе говоря, количество и суммы компенсаций заболевшим медикам будут напрямую зависеть от числа главврачей, готовых заплатить штрафы и отсидеть.