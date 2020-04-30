Анатолий Вассерман: «Из пандемии мы выйдем сильнее»

Аргументы Недели → Интервью 13+

30 апреля 2020, 16:11 [ «Аргументы Недели», Оксана Шкода, Журналист ]

Анатолий Вассерман

Собеседник еженедельника «Аргументы недели» - известный журналист, публицист, телеведущий, политический консультант, участник и многократный победитель интеллектуальных телепроектов, знаток Анатолий Вассерман.

- Анатолий, в 2016 году Вы выдвигались на выборы в Госдуму по столичному округу, но уступили «единороссу». Скажите, в случае Вашего прохождения в парламент, о чём был бы первый законопроект?

- О явном указании в качестве цели образования (и среднего, и высшего) формирования целостной картины мира. И в связи с этим - об изменении содержания вопросного материала ЕГЭ с проверки запоминания фактов на проверку понимания смысла закономерностей (в интеллектуальных играх давно выработаны методы составления вопросов такого рода) и об отмене болонизации высшего образования.

- Вы критикуете все реформы образования, внедрённые за последние 30 лет. А что скажете по поводу нынешней карантинной дистанционной учёбы школьников и студентов? Каково её качество и нет ли риска, что в скором будущем внедрят ещё и это?

- Качество дистанционной учёбы всегда хуже, чем очной. В частности, потому, что ученики имеют гораздо меньше возможностей задавать преподавателю вопросы о том, чего не поняли. А уж между собою и подавно почти ничего не могут обсудить. Я уж и не говорю о том, что очная учёба - ещё и мощнейший способ социализации, обучения поведению в большом коллективе. И эту возможность - в отличие от вышеупомянутых учебных особенностей - вообще невозможно чем-то заменить в заочном режиме. Поэтому очень надеюсь, что с окончанием карантина учёба вернётся в нормальное - очное - состояние.

- Вы - сталинист и атеист. Сейчас многие обсуждают мозаику в главном военном храме на Кубинке - там и Сталин, и Путин, и Шойгу. Что скажете по этому поводу?

- Я не просто атеист, но даже автор математического доказательства невозможности и ненужности бытия божия. Но к религии как к общественному институту отношусь с уважением. Ибо вполне согласен с Фридрихом Августовичем фон Хайеком в том, что религия - инструмент стабилизации общества, подкрепляющий сложившиеся и отобранные в результате конкуренции разных обществ правила поведения, в конкретных условиях способствующие его выживанию. Кстати, многие другие рассуждения фон Хайека постарался опровергнуть. Что же касается мозаики, то по давней церковной традиции в храме изображают тех, кто способствовал его созданию (в данном случае, Владимира Владимировича Путина и Сергея Кужугетовича Шойгу) и тех, чьим деяниям он посвящён. Неужто возможен храм, посвящённый Великой Победе, без изображения того, кто более десятилетия руководил подготовкой нашей страны ко Второй Мировой войне, предвиденной многими сразу после перемирия в Первой, и потом руководил всей страной - в том числе, и её вооружёнными силами, когда выяснилась профессиональная слабость народного комиссара обороны Семёна Константиновича Тимошенко - в ходе самой войны, тяжелейшей в нашей истории? Оставить храм Победы без изображения Иосифа Виссарионовича Джугашвили могли бы разве что те, кто всё ещё верует в сказки дедушки Никиты. Кстати, документы и мемуары, опубликованные в постсоветское время, однозначно доказали: Никита Сергеевич Хрущёв рисовал портрет кррррровавого тирррррана ™ Сталина, сидя перед зеркалом: все описанные им недостатки, ошибки и преступления - его собственные.

- Вы знаток, вероятно, и в сфере эпидемиологии/вирусологии. Насколько серьёзно это «ковид-нашествие»? Вирус есть, с этим мало кто спорит, но стоит ли из-за него ставить на паузу почти весь мир?

- Смертность от нового вируса, похоже, заметно меньше, чем от классического гриппа. Но нельзя забывать, что первая пандемия гриппа, начавшаяся в конце Первой Мировой войны, свалила чуть ли не десятую долю тогдашнего человечества, причём, более четверти заболевших умерли. Возбудители новых болезней всегда агрессивнее, чем старых и привычных, просто потому, что особо агрессивные штаммы вымирают вместе с теми, кого убивают. Поэтому сейчас приходится рассматривать болезнь как особо опасную. Кроме того, данный вирус не столько разрушает организм сам, сколько обостряет уже накопившиеся хвори. А кто из нас может похвастать абсолютным здоровьем? Да, карантин изрядно бьёт по экономике всего мира. Но судя по опыту гриппа вековой давности, несоблюдение предосторожностей может оказаться ничуть не менее разорительно. Не говоря уж о числе жертв.

- Вы верите в теорию заговоров? К примеру, что эту бациллу распространили намеренно для того, чтобы осуществить мировой передел, изменить мировой уклад?

- Пока не выявлено ничего способного подтвердить данное предположение. А сходные вирусы то и дело появляются в природе совершенно естественным путём. Но главное - меры борьбы с болезнью в данном случае никоим образом не зависят от её происхождения.

- Эрудиция Вам, несомненно, подсказывает, что экономический кризис ожидает все страны, впавшие в карантинную кому. А кого-то он уже коснулся. Каким странам придётся тяжелей всего, и какие выкрутятся с наименьшими потерями?

- Скорее всего, потери будут меньше всего в Китае: он ещё задолго до эпидемии начал заменять падение внешнего рынка развитием внутреннего. Да и у нас хватает возможностей замыкания технологических цепочек внутри России в целом и Российской Федерации в частности. А вот Западная Европа и Северная Америка вывели в регионы с дешёвой рабочей силой так много собственных производств, что им трудно будет восстановить хозяйство.

- Как надолго затянется эта кризисная эпоха? Что скажете по поводу повальной цифровизации в России, в том числе, цифровых пропусков?

- Полноценное восстановление массовых производств станет возможно только после создания эффективной вакцины от вируса, что по действующим правилам медицинской проверки возможно только к началу следующего года. Что же касается цифровых пропусков и видеоконтроля, то их я не боюсь: мы сами через социальные сети выкладываем для всеобщего внимания куда больше, чем нужно для того, что наши либероидные младшие братья по разуму называют цифровым концлагерем.

- Нефть, похоже, тоже подхватила коронавирусную бациллу, и более месяца ведёт себя, скажем так, неадекватно. Кому выгодно падение цен на нефть, а кто от этого сильно проигрывает?

- От подешевения нефти больше всего проигрывают американские сланцевики: добыча одного и того же количества нефти или газа из сланцевого месторождения требует вдесятеро большего бурения, чем из песчаникового, а потому себестоимость сланцевых нефти и газа неизбежно высока. На втором месте - Саудовская Аравия и Объединённые Арабские Эмираты, чей бюджет зависит от нефтегазового экспорта несравненно сильнее, чем бюджет Российской Федерации. Именно поэтому Саудовская Аравия, убедившись, что затеянный ею в марте шантаж России (от нас требовали дополнительно сократить добычу на миллион баррелей в сутки, а от всего остального мира - на полмиллиона) сорвался, первой запросила нового совещания, где взяла на себя равные с РФ обязательства. Но, к сожалению, спрос на нефть восстановится только по мере восстановления производства и транспорта - то есть, в следующем году.

- Соблюдаете ли самоизоляцию? Где находитесь, как коротаете серые карантинные будни?

- Уже третий год почти вся моя работа, включая запись собственной авторской телепрограммы «Открытым текстом», выходящей в эфир на телеканале «Известия», а потом выкладываемой на сайте Рен ТВ, делается в моей квартире (в районе метро ЦСКА). Поэтому для меня почти ничего не изменилось, разве что перестал выезжать на беседы в нескольких знакомых информационных агентствах и даю комментарии только по телефону и скайпу. Вообще же, работы так много, что мои будни можно назвать серыми разве что в шутку!

- Извольте полюбопытствовать: а свой знаменитый семикилограммовый жилет используете? Или пылится в углу до конца карантина?

- Жилет нужен, чтобы под рукой всегда был набор инструментов и документов, могущих понадобиться неожиданно, но очень срочно. Когда я куда-то (в том числе и домой) прихожу, сразу снимаю жилет и вешаю или кладу так, чтобы он был, опять же, под рукой. В частности, дома вешалка для жилета в метре с небольшим от моего рабочего места.

- Вы как-то сплясали в новом клипе Ольги Бузовой. Признайтесь, кому и как удалось Вас на это уговорить? Планируете «зажечь» нечто подобное ещё?

- Уговорил мой концертный импрессарио: ему это показалось смешным. Мне - тоже. Это далеко не первая публичная шутка с моим участием. Надеюсь, и далеко не последняя.

- Как ведущий программы «Открытым текстом», что можете нам сказать открытым текстом по поводу происходящего?

- Процитирую Ницше (он не отвечает за то, что некоторым терминам его философии нацисты придали прямо противоположный смысл): всё, что меня не убивает, делает меня сильнее. Из пандемии мы выйдем сильнее и в части организации общества, и в части личного и коллективного ума.

- Что посоветуете россиянам, скучающим на карантине?

- Сперва сделать всё, что откладывали на удобное время, а потом заняться саморазвитием и самосовершенствованием: это дело столь увлекательное, что распробуешь - и не оторвёшься!