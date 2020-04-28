Москвич пожаловался на отсутствие масок в аптеке. Минздрав ответил ему списком постановлений

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28 апреля 2020, 12:57 [ «Аргументы Недели», Анастасия Нечепурнова ] Источник: Подъём

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Москвич пожаловался в Минздрав на отсутствие масок в ближайшей аптеке в районе Митино. Ведомство ответил списком постановлений.

В письме Минздрава, который подписчик телеграм-канала «Подъём» получил 22 апреля, говорится, что принимаются меры для того, чтобы обеспечить население средствами защиты, однако, по словам собеседника издания, в начала апреля маски в аптеках в Митине так и не появились: «В настоящее время Правительством РФ принимается ряд мер, направленных на обеспечение безопасности и охраны здоровья граждан путем сохранения физической доступности для населения средств индивидуальной защиты, в том числе медицинских масок, служащих средством защиты дыхательных путей от вирусной инфекции и её распространения, а также исключения спекуляций на рынке интернет-торговли».

Для решения проблемы ведомство посоветовало обратиться в другие органы – ФАС, Минпромторг и Росздравнадзор. В последний мужчина ранее уже обращался. Они ответили ему списком законов и благодарностью за «активную гражданскую позицию».

«У меня рядом аптека, где по обычаю нет ни масок, ни перчаток. При этом по телевизору нам говорят "обращайтесь на отсутствие масок в аптеках и все будет решено". Я так и сделал после слов фармацевта, что маски они даже не заказывают. И в результате я получил такой "замечательный ответ". Называется: культурно послали», – поделился мужчина.

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