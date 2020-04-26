Коронавирус 26 апреля: сможет ли экономика России быстро восстановиться и когда разрешается нарушать самоизоляцию

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26 апреля 2020, 10:01 [ «Аргументы Недели», Ксения Калуга ]

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Количество инфицированных в мире достигло 2 925 160 человек. Погибли 203 324 зараженных, вылечились – 839 267. Самые актуальные новости в материале «Аргументов недели»





В МЧС рассказали, когда можно нарушить самоизоляцию. Ведомство заявило, что сделать это разрешается в исключительном случае: возникает угроза жизни или здоровью. Например, пожар, взрыв газа, обвал конструкций.





Ведомство заявило, что сделать это разрешается в исключительном случае: возникает угроза жизни или здоровью. Например, пожар, взрыв газа, обвал конструкций. В Италии в мае возобновят работу музеи и Колизей. По словам министра культуры и туризма страны Дарио Франческини, открыться смогут те археологические памятники, которые будут соответствовать требованиям безопасности.





По словам министра культуры и туризма страны Дарио Франческини, открыться смогут те археологические памятники, которые будут соответствовать требованиям безопасности. Владимир Путин подписан указ о награждении медиков медалями и орденами, а также о присвоении званий «заслуженный врач России».





Российская экономика имеет все ресурсы для быстрого восстановления, заявил помощник Путина Максим Орешкин. Несмотря на то, что текущая ситуация масштабнее, чем мировой финансовый кризис 2008-2009 годов, страна способна быстро восстановиться после экономического спада, уточнил он. Орешкин отметил, главная задача – сохранить наибольшее число компаний и рабочих коллективов.





Несмотря на то, что текущая ситуация масштабнее, чем мировой финансовый кризис 2008-2009 годов, страна способна быстро восстановиться после экономического спада, уточнил он. Орешкин отметил, главная задача – сохранить наибольшее число компаний и рабочих коллективов. В Индии число инфицированных COVID -19 за сутки выросло практически на 2 тыс. Для страны это рекордный показатель. По данным индийского министерства здравоохранения и благосостояния семьи, в настоящий момент выздоровели 5803 человека, погибли 824.





Для страны это рекордный показатель. По данным индийского министерства здравоохранения и благосостояния семьи, в настоящий момент выздоровели 5803 человека, погибли 824. Главный пульмонолог Свердловской области Игорь Лещенко объяснил, могут ли быть осложнения у тех, кто переболел коронавирусом в легкой форме. По словам специалиста, таким пациентам не стоит переживать. «У 80 процентов заболевших – легкая форма. Как правило, осложнений после этого не бывает», – сказал он.