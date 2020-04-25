Помощник Путина: экономика России имеет все ресурсы для быстрого восстановления

Орешкин уточнил, что у России есть все ресурсы для того, чтобы восстановление произошло максимально быстро, несмотря на то, что текущая ситуация масштабнее, чем мировой финансовый кризис 2008-2009 годов.

По словам помощника Владимира Путина, российская экономика в настоящий момент более подготовлена, поэтому может купировать ряд проблем.

Максим Орешкин заметил, что главная задача страны сейчас – сохранить наибольшее число компаний и рабочих коллективов, которые на фазе восстановления смогут быстро вернуться к привычному образу жизни и нормальной работе.