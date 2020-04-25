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Помощник Путина: экономика России имеет все ресурсы для быстрого восстановления

, 22:01 [ «Аргументы Недели» ] Источник: РИА "Новости"

Помощник Путина: экономика России имеет все ресурсы для быстрого восстановления
помощник президента России Максим Орешкин, Ministry of Energy Russia/via Globallookpress.com
Помощник президента Российской Федерации Максим Орешкин заявил, что страна способна быстро восстановиться после экономического спада, вызванного распространением коронавирусной инфекции нового типа.
 
Орешкин уточнил, что у России есть все ресурсы для того, чтобы восстановление произошло максимально быстро, несмотря на то, что текущая ситуация масштабнее, чем мировой финансовый кризис 2008-2009 годов.
 
По словам помощника Владимира Путина, российская экономика в настоящий момент более подготовлена, поэтому может купировать ряд проблем.
 
Максим Орешкин заметил, что главная задача страны сейчас – сохранить наибольшее число компаний и рабочих коллективов, которые на фазе восстановления смогут быстро вернуться к привычному образу жизни и нормальной работе.
ЕТ

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