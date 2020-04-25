Силуанов заявил, что экономика России может существовать в режиме ограничений «сколько потребуется»

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25 апреля 2020, 14:52 [ «Аргументы Недели» ]

Министр финансов РФ Антон Силуанов. Фото: сайт правительства РФ

Российская экономика готова существовать в режиме ограничений до тех пор, пока это необходимо для сохранения жизни и здоровья граждан. Об этом министр финансов РФ Антон Силуанов заявил в эфире телеканала «Россия 1».

Силуанов отметил, что «мы готовы к такому развитию событий, к продолжению такой ситуации».

Он подчеркнул, что ресурсов у государства достаточно. И хотя российская и мировая экономика столкнулась с новыми вызовами, в России «ресурсы есть».

Ранее Силуанов рассказал об этапе «новой реальности» в российской экономике.