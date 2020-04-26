Могут ли быть осложнения у тех, кто переболел коронавирусом в легкой форме

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26 апреля 2020, 07:20 [ «Аргументы Недели» ] Источник: URA.RU

Фото: pixabay.com

Коронавирусная инфекция пугает не только тяжелым течением болезни, но и осложнениями. Главный пульмонолог Свердловской области Игорь Лещенко рассказал, стоит ли опасаться последствий тем, кто переболел в легкой форме.

Лещенко заявил, что подавляющее большинство болеет коронавирусом в легкой форме. Врач заявил, что таким пациентам не нужно переживать за возможные серьезные последствия для организма. «У 80 процентов заболевших — легкая форма. Как правило, осложнений после этого не бывает», - успокоил он.

Также врач высказал мнение, что переболевшие коронавирусной инфекцией после выздоровления получают иммунитет к болезни.