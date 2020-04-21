В ВОЗ объяснили, как ведется подсчет смертности от коронавируса

Во Всемирной организации здравоохранения объяснили, как ведется подсчет умерших от коронавируса. Представитель ВОЗ в России Мелита Вуйнович рассказала, что смертность от COVID-19 фиксируется в том случае, если умерший был болен коронавирусом.
Она отметила, что при этом не учитывается, были ли у пациента сопутствующие заболевания. Если был диагностирован коронавирус, то смерть указывается от него.
Вуйнович добавила, что встречаются как прямые случаи гибели от коронавирусной инфекции, так и случаи, когда больной коронавирусом умер от сопутствующих заболеваний и осложнений. Представитель ВОЗ подчеркнула, что после окончания пандемии этот вопрос будет детально прорабатываться.